Масштабные пожары и жертвы: оккупанты обстреляли Ингульский район Николаева

Российские оккупанты ночью обстреляли Ингульский район Николаева. В результате погибли два человека, на месте обстрелов тушили масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в результате обстрела загорелся склад и пять автомобилей, припаркованные рядом. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 квадратных метров.
Почти одновременно с этим противник попал в двухэтажное жилое здание также в Ингульском районе, в результате чего оно обрушилось и возник пожар. Спасатели деблокировали двух погибших.
Напомним, ранее сообщалось об обстрелах в Киеве, в результате которых повреждены торговый центр, многоэтажки и частный сектор. На данный момент известно о четырех пострадавших.
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