RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Масштабні пожежі і жертви: окупанти обстріляли Інгульський район Миколаєва

Фото: наслідки обстрілів Миколаєва (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти вночі обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті загинули дві особи, на місці обстрілів гасили масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загорівся склад і п'ять автомобілів, припарковані поруч. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів.

Майже одночасно з цим противник влучив в двоповерхову житлову будівлю також в Інгульському районі, в результаті чого вона обрушилася і виникла пожежа. Рятувальники деблокували двох загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстріли в Києві, в результаті яких пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватний сектор. На даний момент відомо про чотирьох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна Росії проти України