Масштабні пожежі і жертви: окупанти обстріляли Інгульський район Миколаєва

Російські окупанти вночі обстріляли Інгульський район Миколаєва. В результаті загинули дві особи, на місці обстрілів гасили масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Майже одночасно з цим противник влучив в двоповерхову житлову будівлю також в Інгульському районі, в результаті чого вона обрушилася і виникла пожежа. Рятувальники деблокували двох загиблих.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загорівся склад і п'ять автомобілів, припарковані поруч. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обстріли в Києві, в результаті яких пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватний сектор. На даний момент відомо про чотирьох постраждалих.

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