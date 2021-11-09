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Масштабные махинации с недвижимостью Мининфраструктуры. СБУ разоблачила одесских чиновников

Автор: Мария Кучерявец

СБУ разоблачила должностных лиц Одесского филиала государственного предприятия, входящего в сферу управления Мининфраструктуры, на масштабных махинациях с недвижимостью. Сумма госубытков в результате действий фигурантов составила более 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что должностные лица государственного предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, незаконно передали местным предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений.

Так, фигуранты фактически два года использовали эти площади для ведения "бизнеса", но оплата за арендную шла не в доход государства, а напрямую должностным лицам этого госпредприятия.

Правоохранители уже сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора филиала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Сейчас идет следствие по уголовному производству по:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 364 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК. Устанавливается причастность других лиц к махинациям.

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