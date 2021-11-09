Масштабные махинации с недвижимостью Мининфраструктуры. СБУ разоблачила одесских чиновников

Установлено, что должностные лица государственного предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, незаконно передали местным предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений.

Так, фигуранты фактически два года использовали эти площади для ведения "бизнеса", но оплата за арендную шла не в доход государства, а напрямую должностным лицам этого госпредприятия.

Правоохранители уже сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора филиала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Сейчас идет следствие по уголовному производству по: