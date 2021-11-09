Масштабні махінації з нерухомістю Мінінфраструктури. СБУ викрила одеських чиновників

Встановлено, що посадовці державного підприємства з обслуговування автотранспортних засобів, незаконно передали місцевим підприємцям понад 1000 квадратних метрів офісних та складських приміщень.

Так, фігуранти фактично два роки використовували ці площі для ведення "бізнесу", але оплата за орендну йшла не в дохід держави, а напряму посадовцям цього держпідприємства.

Правоохоронці вже повідомили про підозру колишньому виконуючому обов’язки директора філії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

Наразі триває слідство у кримінальному провадженні за: