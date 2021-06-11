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Масштабную схему по ввозу в Украину "евроблях" разоблачили в Волынской области

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Луцк, Пятница 11 июня 2021 16:55
Масштабную схему по ввозу в Украину "евроблях" разоблачили в Волынской области Фото: в Волынской области разоблачили масштабную схему по ввозу в Украину "евроблях" (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. За 600 долларов он "помогал" водителям растаможить автомобиль на иностранной регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждую такую машину он получал 600 долларов США",- говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.

Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.

Фото: задержание руководителя одного из подразделений Луцкого пограничного отряда (dbr.gov.ua)

Ранее стало известно, что в Сумской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы "пригон евроблях" они брали практически полную стоимость авто.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы. При ввозе автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за не создание искусственных препятствий при оформлении.

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Новости Украины Происшествия подозрение растаможка евробляхи ГБР
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