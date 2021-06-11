ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" викрили у Волинській області

Новость на русском →
Луцьк, П'ятниця 11 червня 2021 16:55
Масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" викрили у Волинській області Фото: у Волинській області викрили масштабну схему з ввезення в Україну "євроблях" (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру керівнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. За 600 доларів він "допомагав" водіям розмитнювати авто на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів без відповідних підстав та документів. За кожне таке авто він брав 600 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Фото: затримання керівника одного з підрозділів Луцького прикордонного загону (dbr.gov.ua)

Раніше стало відомо, що в Сумській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини. За нібито "пригон євроблях" вони брали практично повну вартість авто.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми. Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події подозрение растаможка евробляхи ДБР
NEWS
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
В Україні 1603 нових випадки коронавірусу
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами