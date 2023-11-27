Масштабну атаку дронів на РФ влаштувало ГУР, - ISW

Повідомляється, що Головне управління військової розвідки України (ГУР) здійснило масштабний удар безпілотників по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські війська у завданні удару по частково захопленій Донецькій області, що призвело до масових відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.
У Міноборони РФ стверджували, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.
При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.
Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.
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