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Масштабную атаку дронов на РФ устроило ГУР, - ISW

Фото: ГУР стояло за масштабной атакой дронов на РФ (armyinform.com)
Автор: Антон Малиновский

Сообщается, что Главное управление военной разведки Украины (ГУР) нанесло масштабный удар беспилотников по территории России, а российские оккупационные чиновники обвинили украинские войска в нанесении удара по частично захваченной Донецкой области, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что известно об атаке

Напомним, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и некоторых других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле этой ночью было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Добавим, что с утра в Туле тоже летали дроны. Местные утверждали, что их якобы сбили.

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дрониГУРВойна России против Украины