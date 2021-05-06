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В масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

Автор: Андрей Василюк

В ходе спецоперации бразильской полиции на севере Рио-де-Жанейро в районе Жакарезиньо (район с фавелами) утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека. Операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщает globo.com.

Отмечается, что в ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.

По данным цифровой платформы Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о вооруженном насилии с июля 2016 года, это наибольшее с начала исследований количество смертей во время полицейской операции в общине.

В июне прошлого года Федеральный Верховный Суд Бразилии (STF) запретил деятельность полиции в трущобах во время пандемии. Решение допускает действия лишь в "совершенно исключительных случаях". Для этого агентам нужно сообщить прокуратуре о причине операции.

Журналисты рассказали, что подали запрос в полицию и местному депутату насчет причины спецоперации, однако ответа пока не получили.

Отметим, до пандемии силовики в Рио-де-Жанейро время от времени проводили спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Часто в таких рейдах возникают перестрелки, вследствие чего гибнут гражданские люди.

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