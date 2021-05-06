В масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 22 підозрюваних. Постраждали два пасажири метро та два працівники поліції.

За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.

В червні минулого року Федеральний Верховний Суд Бразилії (STF) заборонив діяльність поліції у нетрях під час пандемії. Рішення допускає дії лише у "абсолютно виняткових випадках". Для цього агентам потрібно повідомити прокуратуру про причину операції.

Журналісти зазначають, що подали запит до поліції та місцевого депутата щодо причини спецоперації, однак відповіді поки не отримали.