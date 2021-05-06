В масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини

В ході спецоперації бразильської поліції на півночі Ріо-де-Жанейро в районі Жакарезіньо (район з фавелами) вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули 23 людини. Операція проводилася в рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків.
Про це повідомляє globo.com.
Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 22 підозрюваних. Постраждали два пасажири метро та два працівники поліції.
За даними цифрової платформи Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, це найбільша з початку досліджень кількість смертей під час поліцейської операції в громаді.
В червні минулого року Федеральний Верховний Суд Бразилії (STF) заборонив діяльність поліції у нетрях під час пандемії. Рішення допускає дії лише у "абсолютно виняткових випадках". Для цього агентам потрібно повідомити прокуратуру про причину операції.
Журналісти зазначають, що подали запит до поліції та місцевого депутата щодо причини спецоперації, однак відповіді поки не отримали.
Зазначимо, до пандемії силовики в Ріо-де-Жанейро час від часу проводили спецоперації щодо боротьби із незаконним обігом наркотиків. Часто в таких рейдах виникають перестрілки, внаслідок чого гинуть цивільні люди.