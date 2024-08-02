В масштабному обміні полоненими з РФ важливу участь відіграла Польща, - Туск

Масштабний обмін полоненими між РФ та Заходом

В четвер, 1 серпня, відбувся масштабний обмін полоненими між Німеччиною, США з одного боку, та Росією і Білоруссю - з іншого.

Москва повернула своїх шпигунів, кілера та інших злочинців, взамін РФ віддала Заходу політв'язнів та незаконно засуджених американців та німців.

Зокрема, Росія звільнила журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана.

Детальніше про справу громадянина Німеччини Ріко Крігера і про те, як йому вдалося добитися помилування, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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