В масштабном обмене пленными с РФ важное участие сыграла Польша, - Туск

Масштабный обмен пленными между РФ и Западом

В четверг, 1 августа, состоялся масштабный обмен пленными между Германией, США с одной стороны, и Россией и Беларусью - с другой.

Москва вернула своих шпионов, киллера и других преступников, взамен РФ отдала Западу политзаключенных и незаконно осужденных американцев и немцев.

В частности, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана.

Подробнее о деле гражданина Германии Рико Кригера и о том, как ему удалось добиться помилования, - читайте в материале РБК-Украина.

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