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В масштабному обміні полоненими з РФ важливу участь відіграла Польща, - Туск

П'ятниця 02 серпня 2024 02:42
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В масштабному обміні полоненими з РФ важливу участь відіграла Польща, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Великий обмін полоненими між США та Росією відбувся за активної участі спецслужб Польської Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у соцмережі Х.

"Щойно завершилася операція з обміну полоненими, у рамках якої РФ залишили російські опозиціонери та громадяни країн НАТО, затримані в Росії. Операція стала можливою завдяки відданості нашої держави", - написав він.

Туск подякував президенту Анджею Дуді та польським спеціальним службам "за зразкову співпрацю".

Масштабний обмін полоненими між РФ та Заходом

В четвер, 1 серпня, відбувся масштабний обмін полоненими між Німеччиною, США з одного боку, та Росією і Білоруссю - з іншого.

Москва повернула своїх шпигунів, кілера та інших злочинців, взамін РФ віддала Заходу політв'язнів та незаконно засуджених американців та німців.

Зокрема, Росія звільнила журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана.

Детальніше про справу громадянина Німеччини Ріко Крігера і про те, як йому вдалося добитися помилування, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Обмін полоненими
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