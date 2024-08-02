В масштабном обмене пленными с РФ важное участие сыграла Польша, - Туск
Большой обмен пленными между США и Россией состоялся при активном участии спецслужб Польской Республики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х.
"Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в России. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства", - написал он.
Туск поблагодарил президента Анджея Дуду и польские специальные службы "за образцовое сотрудничество".
Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję Prezydentowi i służbom za wzorową współpracę.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 1, 2024
Масштабный обмен пленными между РФ и Западом
В четверг, 1 августа, состоялся масштабный обмен пленными между Германией, США с одной стороны, и Россией и Беларусью - с другой.
Москва вернула своих шпионов, киллера и других преступников, взамен РФ отдала Западу политзаключенных и незаконно осужденных американцев и немцев.
В частности, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана.
Подробнее о деле гражданина Германии Рико Кригера и о том, как ему удалось добиться помилования, - читайте в материале РБК-Украина.
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