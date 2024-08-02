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В масштабном обмене пленными с РФ важное участие сыграла Польша, - Туск

Пятница 02 августа 2024 02:42
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В масштабном обмене пленными с РФ важное участие сыграла Польша, - Туск Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Большой обмен пленными между США и Россией состоялся при активном участии спецслужб Польской Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х.

"Только что завершилась операция по обмену пленными, в рамках которой РФ покинули российские оппозиционеры и граждане стран НАТО, задержанные в России. Операция стала возможной благодаря преданности нашего государства", - написал он.

Туск поблагодарил президента Анджея Дуду и польские специальные службы "за образцовое сотрудничество".

Масштабный обмен пленными между РФ и Западом

В четверг, 1 августа, состоялся масштабный обмен пленными между Германией, США с одной стороны, и Россией и Беларусью - с другой.

Москва вернула своих шпионов, киллера и других преступников, взамен РФ отдала Западу политзаключенных и незаконно осужденных американцев и немцев.

В частности, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана.

Подробнее о деле гражданина Германии Рико Кригера и о том, как ему удалось добиться помилования, - читайте в материале РБК-Украина.

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Обмен пленными
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