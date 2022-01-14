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Масштабное ДТП в оккупированном Крыму: столкнулись 13 автомобилей

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Крым, Пятница 14 января 2022 10:24
Масштабное ДТП в оккупированном Крыму: столкнулись 13 автомобилей Фото: авария (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Серьезная авария с участием 13 автомобилей произошла под Севастополем в оккупированным Крыму. В результате дорожного инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крыминформ".

"Из-за образования гололедицы на дорожном покрытии участка автодороги Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, в районе моста через реку Бельбек, произошло столкновение 13 автомобилей. В настоящее время известно, что участниками ДТП стали один "Камаз", два фургона "Газель" и 10 легковых автомобилей", - пишет издание.

Предварительно установлено, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека.

В МВД оккупированного Крыма отмечают, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь на месте. На участке дороги, где произошла авария, работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, которые регулируют дорожное движение и оказывают помощь участникам столкновения. Также на месте ДТП находятся бригады скорой медицинской помощи и других экстренных служб.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что в результате столкновения "Камаз" развернуло поперек дороги, он проломил разделительное дорожное ограждение и выехал на встречную полосу.

Напомним, 10 января возле села Городище (Черниговская область) произошло ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. В результате пострадали 11 человек, из которых один - ребенок.

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