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В Черниговской области произошло ДТП с участием микроавтобуса: пострадали 11 человек

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Черниговская область, Понедельник 10 января 2022 08:10
В Черниговской области произошло ДТП с участием микроавтобуса: пострадали 11 человек Фото: в Черниговской области произошло ДТП с участием микроавтобуса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Возле села Городище (Черниговская область) произошло ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. В результате пострадали 11 человек, из которых один - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"9 января около 21: 30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 "Копти - Глухов - Бачевск" в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г. р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, для деблокировки пострадавших привлекалось 9 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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