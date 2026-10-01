Масштабний збій Siri в iOS 27: ШІ-асистент постійно втрачає зв'язок із мережею

Зміна механіки Spotlight та інструментів Writing Tools

Найбільш помітні зміни торкнулися системи локального пошуку Spotlight, яка раніше забезпечувала миттєву видачу файлів, контактів та програм.

Замість звичного списку локальних результатів система демонструє лише один об'єкт, вимагаючи при цьому додаткових дій для перегляду інформації.

Подібні зміни відбулися й у блоці роботи з текстом.

Як саме?

Зсув фокусу у Writing Tools. Інструменти редагування перейшли до розділу Write with Siri, де пріоритет надано генерації нового тексту, а не коректурі.

Функція Proofread часто відсутня у контекстному меню, а текстовий запит до Siri замість точної правки помилок запускає суб'єктивну генерацію чат-бота.

Ускладнення контролю правок. У режимі перевірки було вилучено елементи навігації між внесеними змінами та лічильник правок, що змушує оглядати весь текст вручну.

Дублювання елементів виклику. Пункт Ask Siri додано до більшості контекстних меню системи, попри наявність трьох стандартних методів виклику асистента - фізичної кнопки, голосової команди та системного жесту.

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Технічна нестабільність та обмеження мовної моделі

Попри перехід на нову архітектуру, практична експлуатація асистента виявила низку технічних проблем і неоптимальних сценаріїв роботи.

Під час спроб аналізу розмовного тексту або сленгу на зображеннях Siri AI за замовчуванням звертається до стандартного сервісу Apple Translate замість прямої обробки за допомогою мовної моделі.

Це знижує якість перекладу та вимагає від користувача повторного коригування запитів.

Крім того, в новій версії було обмежено можливість сторонніх моделей зчитувати інформацію безпосередньо з екрана. Зокрема, це торкнулося ChatGPT.

Серед інших зафіксованих системних проблем виділяють:

Регулярні розриви з'єднання. Через збої підключення до серверів Apple система часто видає помилку "Something went wrong", скидаючи поточний контекст діалогу.

Відсутність довготривалої пам'яті. Siri AI не зберігає історію попередніх взаємодій і не будує контекстну модель користувача.

Зниження швидкодії на Apple Watch. У watchOS 27 асистент демонструє затримки під час виконання базових команд і часто завершує роботу з помилкою навіть на пристроях останніх поколінь.