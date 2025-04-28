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Масштабний збій в "Епіцентрі". Каси та застосунок не працюють: що каже компанія

Фото: в "Епіцентрі" стався збій 28 квітня (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" та супермаркетів "Епіцентр-Експрес" тимчасово не працюють 28 квітня. Користувачі повідомляють про проблеми у застосунку та на касах магазинів.

РБК-Україна розповідає про те, що сталось.

Що передувало

Вранці понеділка, 28 квітня, користувачі у соцмережах поскаржились, що в жодному з магазинів столиці нібито неможливо придбати будь-який товар. З інших міст надходить схожа інформація.

Також в мережі поширилась інформація, що мережа будівельно-господарських гіпермаркетів нібито зазнала хакерської атаки цієї ночі.

Окрім цього повідомлялось про збої у роботі мобільного додатку.

Що кажуть у компанії

У пресслужбі "Епіцентру" офіційно заявили про "технічні проблеми"

"Шановні партнери та клієнти! Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи", - зазначили у компанії. 

Оновлено о 10:35.

У компанії уточнили, що в ніч на 28 квітня 2025 року у мережі "Епіцентр" стався технічний збій, який вплинув на роботу торгової мережі.

"Онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує працювати та приймати замовлення. Водночас можливі затримки у доставці замовлень клієнтам", - сказано у заяві.

Наразі компанія вживає всі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи торгових центрів.

В Україні фіксували масштабний збій

Нагадаємо, зранку 26 квітня стало відомо, що в Україні стався масштабний збій, зокрема, не працювали "Дія" "Нова пошта" і не тільки.

Відомо, що термінали не функціонували, а також були проблеми з доступом до застосунку "Дія" і сайту "Нової пошти". Користувачі не могли здійснити оплату в метро.

За інформацією прес-служби фінансової установи, ці труднощі торкнулися не лише "Ощадбанку", але й багатьох інших постачальників цифрових послуг. Збій відбувся в значному інфраструктурному об'єкті, який обслуговував фінансові установи, поштового перевізника та інші сервіси.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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