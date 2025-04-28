Масштабний збій в "Епіцентрі". Каси та застосунок не працюють: що каже компанія

Що передувало

Вранці понеділка, 28 квітня, користувачі у соцмережах поскаржились, що в жодному з магазинів столиці нібито неможливо придбати будь-який товар. З інших міст надходить схожа інформація.

Також в мережі поширилась інформація, що мережа будівельно-господарських гіпермаркетів нібито зазнала хакерської атаки цієї ночі.

Окрім цього повідомлялось про збої у роботі мобільного додатку.

Що кажуть у компанії

У пресслужбі "Епіцентру" офіційно заявили про "технічні проблеми"

"Шановні партнери та клієнти! Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи", - зазначили у компанії.

Оновлено о 10:35.

У компанії уточнили, що в ніч на 28 квітня 2025 року у мережі "Епіцентр" стався технічний збій, який вплинув на роботу торгової мережі.

"Онлайн-магазин epicentrk.ua продовжує працювати та приймати замовлення. Водночас можливі затримки у доставці замовлень клієнтам", - сказано у заяві.

Наразі компанія вживає всі необхідні заходи для якнайшвидшого відновлення роботи торгових центрів.