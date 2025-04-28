Масштабный сбой в "Эпицентре". Кассы и приложение не работают: что говорит компания

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" и супермаркетов "Эпицентр-Экспресс" временно не работают 28 апреля. Пользователи сообщают о проблемах в приложении и на кассах магазинов.
РБК-Украина рассказывает о том, что произошло.
Утром понедельника, 28 апреля, пользователи в соцсетях пожаловались, что ни в одном из магазинов столицы якобы невозможно приобрести любой товар. Из других городов поступает похожая информация.
Также в сети распространилась информация, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов якобы подверглась хакерской атаке этой ночью.
Кроме этого сообщалось о сбоях в работе мобильного приложения.
В пресс-службе "Эпицентра" официально заявили о "технических проблемах"
"Уважаемые партнеры и клиенты! Имеем временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры по восстановлению работы", - отметили в компании.
Напомним, утром 26 апреля стало известно, что в Украине произошел масштабный сбой, в частности, не работали "Дія" "Новая почта" и не только.
Известно, что терминалы не функционировали, а также были проблемы с доступом к приложению "Дія" и сайту "Новой почты". Пользователи не могли осуществить оплату в метро.
По информации пресс-службы финансового учреждения, эти трудности коснулись не только "Ощадбанка", но и многих других поставщиков цифровых услуг. Сбой произошел в значительном инфраструктурном объекте, который обслуживал финансовые учреждения, почтового перевозчика и другие сервисы.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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