Масштабний збій авіасполучення у США: Трамп знайшов "винного"

"Адміністрація Байдена була катастрофою для Федерального управління цивільної авіації (FAA). Усе, чого вони торкалися, псувалося. Величезні гроші витрачалися нерозумно, через що стара й несправна система стала ще гіршою, ніж була до їхнього приходу", - написав Дональд Трамп.

Президент США також заявив, що його команда має знання та план щодо систем управління повітряним рухом.

На цьому тлі він закликав Конгрес якнайшвидше виділив кошти.

"Наше FAA чудово справляється зі своєю роботою і готове розпочинати", - підсумував глава Білого дому.

Нагадаємо, у США стався масштабний збій у роботі авіаційної системи. Через технічні проблеми Федеральне управління цивільної авіації (FAA) на кілька годин зупинило зльоти літаків по всій країні.

Проблеми виникли під час оновлення телекомунікаційного обладнання. Через несправність системи тисячі рейсів затримали або скасували. Понад 3,5 тисячі літаків довелося безпечно посадити.

Американська влада не виявила ознак кібератаки. Наразі фахівці з'ясовують точну причину несправності.

Президент США Дональд Трамп звинуватив у ситуації попередню адміністрацію Джо Байдена. Він заявив, що за її керівництва авіаційну систему занедбали.