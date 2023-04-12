Масштабний обстріл Слов'янська: кількість загиблих збільшилася

"Змінилась статистика стосовно останнього масштабного обстрілу, який скоїла РФ по вулиці Торській, коли 36 людей отримали поранення, 2 загинули", - розповів він.

За даними Ляха, в той день було тяжко поранено 5 мешканців Слов'янської громади.

"На жаль, двоє з них померли в лікарні. Отже, у нас 4 загиблих та 34 поранених", - додав очільник МВА.

Нагадаємо, окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Дві ракети поцілили по центру міста.

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив про 36 поранених та 2 загиблих.

Також РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.