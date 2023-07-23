UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Масштабний обстріл Одеси. Російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури

Фото: російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури в Одесі (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Юрченко

Ракетний удар окупантів по центру Одесі пошкодив 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Він уточнив, що станом на 14:00 відомо про пошкодження 25 пам'яток. Фахівці ще продовжують працювати на місці ракетних ударів.

Серед пошкоджених пам'яток будівлі XIX-XX століть:

  • Будинок Чижевича;
  • Будинок Папудової;
  • Будинок Заблудовського;
  • Будинок Гагаріна;
  • Будинок Януша;
  • Будинок Жданової;
  • Будинок Рассель дель Турко;
  • Будинок Масса;
  • Особняк Манук-Бея;
  • Будинок Ковалевського
  • Будинок Порро;
  • Будинок Машевського та інші.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами", - зазначив Кіпер.

Масовий удар по Одесі

Цієї ночі російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 з них. Це стало наймасовішою атакою міста від початку повномасштабної війни.

Російські ракети влучили в історичний центр Одеси. Зокрема, був частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаракетиракетна атакаВійна в УкраїніВійна Росії проти Україниракетный удар