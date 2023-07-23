Масштабный обстрел Одессы. Российские ракеты повредили 25 памяток архитектуры

Ракетный удар оккупантов по центру Одессы повредил 25 памяток архитектуры. Среди них Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.
Он уточнил, что по состоянию на 14:00 известно о повреждении 25 памятников. Специалисты продолжают работать на месте ракетных ударов.
Среди поврежденных достопримечательностей здания XIX-XX веков:
"Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", - отметил Кипер.
Массовый удар по Одессе
Этой ночью российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 9 из них. Это стало самой массовой атакой на город с начала полномасштабной войны.
Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.
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