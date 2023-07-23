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Масштабный обстрел Одессы. Российские ракеты повредили 25 памяток архитектуры

Фото: российские ракеты повредили 25 памяток архитектуры в Одессе (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталья Юрченко

Ракетный удар оккупантов по центру Одессы повредил 25 памяток архитектуры. Среди них Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

Он уточнил, что по состоянию на 14:00 известно о повреждении 25 памятников. Специалисты продолжают работать на месте ракетных ударов.

Среди поврежденных достопримечательностей здания XIX-XX веков:

  • Дом Чижевича;
  • Дом Папудовой;
  • Дом Заблудовского;
  • Дом Гагарина;
  • Дом Януша;
  • Дом Ждановой;
  • Дом Рассель-дель Турко;
  • Дом Масса;
  • Особняк Манук-Бея;
  • Дом Ковалевского
  • Дом Порро;
  • Дом Машевского и другие.

"Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", - отметил Кипер.

Массовый удар по Одессе

Этой ночью российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 9 из них. Это стало самой массовой атакой на город с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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