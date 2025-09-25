Масштабні удари РФ по Запоріжжю: в ОВА розповіли, який нараз стан 31 постраждалого
У лікарнях Запоріжжя знаходиться 31 людина, постраждала внаслідок ворожих атак за останній тиждень. Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальник ОВА Івана Федорова.
"Вибухові травми, переломи, контузії та травматична ампутація кінцівок: в лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область", - йдеться в повідомленні.
За даними Федорова, вісім людей у важкому та вкрай важкому стані.
Стан інших постраждалих медики оцінюють, як середній
Федоров зазначив, що людям надається уся необхідна медична допомога.
Обстріли Запоріжжя
Запоріжжя зазнає значних обстрілів Російською Федерацією. Зокрема, під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді під час обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини. 23 вересня місто атакували "Шахеди". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нещодавно українські військові знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.