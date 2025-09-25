Масштабні удари РФ по Запоріжжю: в ОВА розповіли, який нараз стан 31 постраждалого

У лікарнях Запоріжжя знаходиться 31 людина, постраждала внаслідок ворожих атак за останній тиждень. Вісім людей у важкому та вкрай важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальник ОВА Івана Федорова.

Стан інших постраждалих медики оцінюють, як середній

За даними Федорова, вісім людей у важкому та вкрай важкому стані.

"Вибухові травми, переломи, контузії та травматична ампутація кінцівок: в лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

Запоріжжя зазнає значних обстрілів Російською Федерацією. Зокрема, під ранок 22 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя авіабомбами. Тоді під час обстрілу горіла двоповерхова будівля, п'ять автомобілів, і загинули три людини. 23 вересня місто атакували "Шахеди". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно українські військові знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.