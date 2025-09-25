Масштабные удары РФ по Запорожью: в ОВА рассказали, какое сейчас состояние 31 пострадавшего

В больницах Запорожья находится 31 человек, пострадавший в результате вражеских атак за последнюю неделю. Восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ОВА Ивана Федорова.

"Взрывные травмы, переломы, контузии и травматическая ампутация конечностей: в больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область", - говорится в сообщении.

По данным Федорова, восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Состояние других пострадавших медики оценивают, как среднее

Федоров отметил, что людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.