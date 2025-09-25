ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Масштабные удары РФ по Запорожью: в ОВА рассказали, какое сейчас состояние 31 пострадавшего

Запорожье, Четверг 25 сентября 2025 10:59
UA EN RU
Масштабные удары РФ по Запорожью: в ОВА рассказали, какое сейчас состояние 31 пострадавшего Фото: Иван Федоров (president gov ua)
Автор: RBC.UA

В больницах Запорожья находится 31 человек, пострадавший в результате вражеских атак за последнюю неделю. Восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ОВА Ивана Федорова.

"Взрывные травмы, переломы, контузии и травматическая ампутация конечностей: в больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область", - говорится в сообщении.

По данным Федорова, восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Состояние других пострадавших медики оценивают, как среднее

Федоров отметил, что людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстрелы Запорожья

Запорожье подвергается значительным обстрелам Российской Федерацией. В частности, под утро 22 августа россияне тоже атаковали Запорожье авиабомбами. Тогда во время обстрела горело двухэтажное здание, пять автомобилей, и погибли три человека. 23 сентября город атаковали "Шахеды". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Недавно украинские военные уничтожили российский самолет Су-34 на Запорожском направлении. Самолет осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"