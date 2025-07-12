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Масштабные пожары и повреждения: появились первые фото последствий удара РФ по Харькову

Суббота 12 июля 2025 09:03
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Масштабные пожары и повреждения: появились первые фото последствий удара РФ по Харькову Фото: РФ ударила по Харькову авиабомбами и дронами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала комбинированным ударом Харьков. В городе пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и мэра города Игоря Терехова.

Сегодня, 12 июля российские войска атаковали Харьков - под удар попал Киевский район города.

Враг применил управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.

Фото: Атака РФ по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Попадания зафиксированы по складским помещениям, гаражам и другим зданиям.

Частично повреждены жилые дома и гражданские авто. По предварительным данным, один человек пострадал.

На месте работают спасатели, пиротехники и коммунальные службы.

Пожарные локализуют пожары, продолжается разбор завалов и фиксация последствий обстрела.

Как сообщает Терехов, до трех возросло количество пострадавших от утреннего террористического обстрела Харькова.

Атака на Украину 12 июля

Россия нанесла не менее 10 ударов по Харькову в ночь на 12 июля, применив восемь боевых дронов и две управляемые авиабомбы.

Основной удар пришелся на бывшее предприятие, которое несколько лет не работает, сообщили городской голова Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Один из дронов типа "Шахед" попал в объект критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены жилые дома, выбиты стекла, уничтожены автомобили и нарушены электросети. Пострадали двое мужчин 33 и 55 лет - их госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В то же время в Западной Украине также зафиксировали последствия вражеских атак. Во Львове в результате удара дрона разрушен подъезд жилого дома и произошла утечка газа. В Железнодорожном районе вспыхнул пожар на крыше нежилого здания.

В Луцке в результате массированного обстрела России почти полностью уничтожен жилой дом, повреждены другие сооружения. Ситуация остается напряженной, продолжается ликвидация последствий атак.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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