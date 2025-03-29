Масштабні пожежі, потрощені будинки і ресторан: як виглядає Дніпро після масованої атаки

Варто додати, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська в ніч на 29 березня випустили по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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