Масштабные пожары, разбитые дома и ресторан: как выглядит Днепр после массированной атаки

Армия РФ поздно вечером 28 марта массированно атаковала Днепр. "Прилеты" зафиксированы в нескольких локациях, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Как выглядит Днепр после налета дронов - в материале РБК-Украина ниже.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, силы ПВО уничтожили в регионе 16 вражеских дронов. Днепр оказался под массированной атакой.
Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия вражеской атаки. Массированный удар повлек масштабные разрушения и пожары По состоянию на утро все возникшие пожары удалось потушить. Спасатели отмечают, что горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.
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По данным местных властей, огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере 10 - повреждены. Изуродованы и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи.
Кроме того, разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.
t.me/dnipropetrovskaODA
Также известно, что в результате массированной атаки дронов в Днепре был поврежден гостинично-ресторанный комплекс. Местные СМИ сообщают, что поврежден комплекс Bartolomeo.
Из-за российской атаки на территории комплекса возник пожар. Как отмечают СМИ, всех работников и гостей комплекса эвакуировали.
По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в Днепре возросло до 21. Самым молодым из пострадавших - 19 лет. Самому старшему - 74 года.
Стоит добавить, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на 29 марта выпустили по Украине 172 дрона. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
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