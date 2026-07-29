Масштабні пожежі охопили Францію: горять десятки тисяч гектарів лісу, людей евакуюють

Евакуацію оголосили в районі курорту Лакано на захід від Бордо, де пожежники продовжують стримувати велике займання. За даними французької влади, вогонь у департаменті Жиронда вже охопив близько 42 тисяч гектарів - площу, що приблизно в чотири рази перевищує територію Парижа.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав ситуацію найсерйознішою кризою такого типу з часів Другої світової війни.

Водночас синоптики прогнозують повернення екстремальної спеки, через що ризик нових загорянь залишається дуже високим.

Пожежі тривають і в інших регіонах Франції, зокрема у департаменті Вар, хоча там рятувальникам вдалося частково взяти вогонь під контроль.

Пожежі в Іспанії

Тим часом в Іспанії найбільше занепокоєння викликає масштабна пожежа в провінції Авіла, яка вже стала найбільшою в історії країни. Вона охопила близько 50 тисяч гектарів.

За інформацією видання, за останній тиждень через лісові пожежі у Франції, Іспанії та Італії були змушені залишити свої домівки або місця відпочинку близько 330 тисяч людей.

Водночас у деяких районах Іспанії, де ситуація покращилася, влада вже почала поступово скасовувати накази про евакуацію.