Масштабные пожары охватили Францию: горят десятки тысяч гектаров леса, людей эвакуируют

На юго-западе Франции власти эвакуировали почти четыре тысячи человек из туристических районов Атлантического побережья из-за масштабных лесных пожаров. Ситуацию может усугубить новая волна жары, которая ожидается в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Эвакуацию объявили в районе курорта Лакано западнее Бордо, где пожарные продолжают сдерживать большое возгорание. По данным французских властей, огонь в департаменте Жиронда уже охватил около 42 тысяч гектаров – площадь, примерно в четыре раза превышающую территорию Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию самым серьезным кризисом такого типа со времен Второй мировой войны.
В то же время синоптики прогнозируют возвращение экстремальной жары, из-за чего риск новых возгораний остается очень высоким.
Пожары продолжаются и в других регионах Франции, в частности, в департаменте Вар, хотя там спасателям удалось частично взять огонь под контроль.
Тем временем в Испании наибольшее беспокойство вызывает масштабный пожар в провинции Авила, который уже стал крупнейшим в истории страны. Она охватила около 50 тысяч гектаров.
По информации издания, за последнюю неделю из-за лесных пожаров во Франции, Испании и Италии были вынуждены покинуть свои дома или места отдыха около 330 тысяч человек.
В некоторых районах Испании, где ситуация улучшилась, власти уже начали постепенно отменять приказы об эвакуации.
На днях сообщалось, что Эммануэль Макрон проведет межведомственное кризисное совещание по лесным пожарам, охватившим несколько департаментов страны.
Еще мы писали, что неконтролируемые лесные пожары в Испании и Франции заставили сбежать более 250 тысяч человек