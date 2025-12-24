Масштабні плани РФ з будівництва суден виявилися порожньою пропагандою, - ЦПД

За даними ЦПД, значна частина контрактів залишається або непідтвердженою замовниками, або існує виключно на папері.

Схожа ситуація і з планами росіян щодо будівництва льодових суден для Північного морського шляху. Зі 115 запланованих суден будують тільки п'ять. Програми "квот під кіль", згідно з якими дозволи на видобуток риби або морських ресурсів видаються в обмін на інвестиції в нові судна, забезпечили реальними замовленнями тільки 67 одиниць.

У ЦПД звернули увагу, що будівництво судів у Росії в 2,5-3 рази дорожче, ніж у Китаї. Причини - низька продуктивність праці, технологічне відставання, слабка автоматизація та роботизація, а також високі витрати на капітал та робочу силу. Громадянське суднобудування не розвивається, верфі залишаються у стані стагнації.

"Кремль намагається демонструвати уявну "міць", проте економічна нестабільність, занепад ключових галузей і бюджет, орієнтований виключно на війну, перетворюють подібні плани Росії на порожню пропаганду з мізерними результатами", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.