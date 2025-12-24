Масштабні плани РФ з будівництва суден виявилися порожньою пропагандою, - ЦПД

Росія планувала до 2025 року побудувати 2062 судна. Але, як з'ясувалося, грошей у РФ вистачає тільки для 593 суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
За даними ЦПД, значна частина контрактів залишається або непідтвердженою замовниками, або існує виключно на папері.
Схожа ситуація і з планами росіян щодо будівництва льодових суден для Північного морського шляху. Зі 115 запланованих суден будують тільки п'ять. Програми "квот під кіль", згідно з якими дозволи на видобуток риби або морських ресурсів видаються в обмін на інвестиції в нові судна, забезпечили реальними замовленнями тільки 67 одиниць.
У ЦПД звернули увагу, що будівництво судів у Росії в 2,5-3 рази дорожче, ніж у Китаї. Причини - низька продуктивність праці, технологічне відставання, слабка автоматизація та роботизація, а також високі витрати на капітал та робочу силу. Громадянське суднобудування не розвивається, верфі залишаються у стані стагнації.
"Кремль намагається демонструвати уявну "міць", проте економічна нестабільність, занепад ключових галузей і бюджет, орієнтований виключно на війну, перетворюють подібні плани Росії на порожню пропаганду з мізерними результатами", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Росія спустила на воду важкий атомний ракетний підводний крейсер "Хабаровськ" на підприємстві "Севмаш" у Сєвєродвінську. Церемонія проходила за участю глави Міноборони РФ Андрія Бєлоусова.
Згідно з російськими даними, підводний човен здатний перевозити до 12 безпілотних ядерних торпед "Посейдон", які, як стверджує Москва, можуть вражати цілі по всьому Світовому океану.
"Хабаровськ" призначений для далеких стратегічних операцій та може базуватися у відкритому морі у складі ядерного арсеналу.