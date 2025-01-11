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Масштабне викриття схем з виїзду за кордон: поліція вручила понад 60 підозр

Фото: поліція вручила понад 60 підозр через незаконне переправлення чоловіків за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліцейські за добу ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах України. Правоохоронці вручили понад 60 підозр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Злочинну мережу викрили  слідчі Нацполіції, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу генпрокурора із залучення співробітників ТЦК та СП.

 

Серед виявлених оборудок: переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему "Шлях" та інші. Учасниками та організатора схем були керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи.

Потенційних "клієнтів" підшукували через знайомих та закриті Telegram-канали. Такі "послуги" коштували від 5 до 22 тисяч доларів, залежно від обраного способу незаконного перетину кордону.

У поліції зазначили, що отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках виводили в офшори.

Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних як виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваним загрожує до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

 

 

Фото: поліція викрила майже 50 схем виїзду за кордон (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 10 січня Національна поліція повідомила про масштабні обшуки у справах про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків.

Як зазначили в поліції, зловмисники через свої канали посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.

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