Масштабное разоблачение схем по выезду за границу: полиция вручила более 60 подозрений

Преступную сеть разоблачили следователи Нацполиции, оперативники Департамента стратегических расследований совместно с Госпогранслужбой, работниками прокуратур и Офиса генпрокурора с привлечением сотрудников ТЦК и СП.

Среди выявленных махинаций: переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему "Шлях" и другие. Участниками и организаторами схем были руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица.

Потенциальных "клиентов" подыскивали через знакомых и закрытые Telegram-каналы. Такие "услуги" стоили от 5 до 22 тысяч долларов, в зависимости от выбранного способа незаконного пересечения границы.

В полиции отметили, что полученные деньги фигуранты легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях выводили в оффшоры.

Следователи объявили 60 подозрений за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Среди подозреваемых как исполнители, так и организаторы, в том числе руководители госучреждений разного уровня. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Подозреваемым грозит до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Фото: полиция разоблачила почти 50 схем выезда за границу (npu.gov.ua)