UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Масштабне оновлення iOS 27: Apple додасть чотири нові функції для Safari та Wallet

12:05 17.04.2026 Пт
2 хв
Майбутнє оновлення iOS 27 інтегрує ШІ у звичні додатки iPhone
aimg Ольга Завада
Apple розкрила подробиці великого оновлення iOS 27 (фото: Getty Images)

Компанія Apple готує масштабне розширення функцій Apple Intelligence у межах нової операційної системи iOS 27. Анонс системи очікується на конференції WWDC у червні 2026 року.

Розумна камера, здоров'я та контакти

Головне оновлення торкнеться системи Visual Intelligence, яка використовує камеру iPhone для аналізу оточення.

Також додасться аналіз продуктів харчування - система навчиться зчитувати етикетки з харчовою цінністю. Отримані дані про калорії та склад продуктів можна буде автоматично синхронізувати з додатком Health ("Здоров'я") або сервісами на кшталт MyFitnessPal.

Розробники пропонують й автоматизацію контактів - iPhone зможе розпізнавати номери телефонів та фізичні адреси на візитівках чи документах, миттєво створюючи нові записи у списку контактів без ручного введення.

Wallet та Safari - цифровізація документів та пошуку

Штучний інтелект також візьме на себе організацію особистих документів та інтернет-серфінгу:

Миттєве оцифрування у Wallet - нова функція дозволить створювати цифрові дублікати реальних квитків на концерти, абонементів у спортзали чи дисконтних карток за допомогою простого сканування.

Інтелектуальні групи у Safari - браузер почне автоматично присвоювати назви групам вкладок на основі їхнього контенту. Якщо ви шукаєте інформацію про подорожі, ШІ сам запропонує назву для відповідної групи відкритих сторінок.

Графік релізів та нові пристрої

Офіційну презентацію iOS 27 проведуть під час WWDC 2026, яка триватиме з 8 по 12 червня. Окрім оновлення для iPhone, розробникам покажуть нове ПЗ для Mac, Apple Watch та гарнітури Vision Pro.

Публічний запуск системи відбудеться у вересні 2026 року. Подія збігається з виходом лінійки iPhone 18 Pro та першого гнучкого смартфона компанії - iPhone Fold.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
