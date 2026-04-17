Масштабне оновлення iOS 27: Apple додасть чотири нові функції для Safari та Wallet

Розумна камера, здоров'я та контакти

Головне оновлення торкнеться системи Visual Intelligence, яка використовує камеру iPhone для аналізу оточення.

Також додасться аналіз продуктів харчування - система навчиться зчитувати етикетки з харчовою цінністю. Отримані дані про калорії та склад продуктів можна буде автоматично синхронізувати з додатком Health ("Здоров'я") або сервісами на кшталт MyFitnessPal.

Розробники пропонують й автоматизацію контактів - iPhone зможе розпізнавати номери телефонів та фізичні адреси на візитівках чи документах, миттєво створюючи нові записи у списку контактів без ручного введення.

Wallet та Safari - цифровізація документів та пошуку

Штучний інтелект також візьме на себе організацію особистих документів та інтернет-серфінгу:

Миттєве оцифрування у Wallet - нова функція дозволить створювати цифрові дублікати реальних квитків на концерти, абонементів у спортзали чи дисконтних карток за допомогою простого сканування.

Інтелектуальні групи у Safari - браузер почне автоматично присвоювати назви групам вкладок на основі їхнього контенту. Якщо ви шукаєте інформацію про подорожі, ШІ сам запропонує назву для відповідної групи відкритих сторінок.

Графік релізів та нові пристрої

Офіційну презентацію iOS 27 проведуть під час WWDC 2026, яка триватиме з 8 по 12 червня. Окрім оновлення для iPhone, розробникам покажуть нове ПЗ для Mac, Apple Watch та гарнітури Vision Pro.

Публічний запуск системи відбудеться у вересні 2026 року. Подія збігається з виходом лінійки iPhone 18 Pro та першого гнучкого смартфона компанії - iPhone Fold.