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Масштабная операция по "зачистке" началась в Алматы

Автор: Артур Родивилов

Масштабная операция по "зачистке" от мародеров началась в Алматы в четверг утром, 6 января. Между военными и вооруженными людьми началась интенсивная перестрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Мир 24" в Telegram.

Звуки стрельбы слышны на площади перед мэрией в Алматы.

"В Алматы началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров", - сообщил телеканал.

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков.

Напомним, ранее комендатура Алматы объявила о начале антитеррористической операции в городе.

Силовики зачистили от протестующих аэропорт Алматы, однако двое военных погибли.

Кроме того, в сети появилось видео из разгромленного аэропорта Алматы.

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