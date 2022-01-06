Масштабна операція по "зачистці" почалася в Алмати

Масштабна операція по "зачистці" від мародерів почалася в Алмати в четвер вранці, 6 січня. Між військовими і озброєними людьми почалася інтенсивна перестрілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Мир 24" в Telegram .

Звуки стрілянини чутні на площі перед мерією в Алмати.

"В Алмати почалася масштабна зачистка від мародерів і призвідників погромів. Операцію проводять спільно силові відомства і військові. Під час заворушень місту було завдано величезної шкоди. Радикали підпалювали адміністративні будівлі і машини. Громили вітрини магазинів і банкомати. Мародери розграбували відразу кілька найбільших торгових центрів", - повідомив телеканал.

Військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце погромників.