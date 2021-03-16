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Масштабная энергоавария: почти весь Тбилиси остался без света

Автор: Даша Харченко

В столице Грузии Тбилиси произошла масштабная энергоавария. Большая часть города осталась без электроэнергии к полуночи.

Об этом сообщает Sputnik Georgia.

Без света остались как центральные районы, так и спальные.

Линия энергораспределительной компании "Теласи", которая обслуживает столицу, перегружена.

Что стало причиной ЧП пока неизвестно.

Напомним, в средине февраля миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества. Больше всего пострадал Техас.

Также в конце января в Украине из-за непогоды без света оставались 117 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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