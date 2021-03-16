Масштабная энергоавария: почти весь Тбилиси остался без света

В столице Грузии Тбилиси произошла масштабная энергоавария. Большая часть города осталась без электроэнергии к полуночи.
Об этом сообщает Sputnik Georgia.
Без света остались как центральные районы, так и спальные.
Линия энергораспределительной компании "Теласи", которая обслуживает столицу, перегружена.
Что стало причиной ЧП пока неизвестно.
Напомним, в средине февраля миллионы жителей южных штатов США из-за необычайно холодной погоды остались без электричества. Больше всего пострадал Техас.
Также в конце января в Украине из-за непогоды без света оставались 117 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.