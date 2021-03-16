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Масштабна енергоаварія: майже весь Тбілісі залишився без світла

Автор: Даша Харченко

У столиці Грузії Тбілісі відбулася масштабна енергоаварія. Більша частина міста залишилася без електроенергії до півночі.

Про це повідомляє Sputnik Georgia.

Без світла залишилися як центральні райони, так і спальні.

Лінія енергорозподільчої компанії "Теласі", яка обслуговує столицю, перевантажена.

Що стало причиною НС поки невідомо.

Нагадаємо, в середині лютого мільйони жителів південних штатів США через надзвичайно холодну погоду залишилися без електрики. Найбільше постраждав штат Техас.

Також в кінці січня в Україні через негоду залишалися 117 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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