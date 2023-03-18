ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масштабна тривога в Україні. Росіяни підняли в Білорусі свій МіГ

Новость на русском →
Київ, Субота 18 березня 2023 09:13
Масштабна тривога в Україні. Росіяни підняли в Білорусі свій МіГ Фото: по всій Україні 18 березня оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога зранку 18 березня. Вона пов'язана зі зльотом в Білорусі російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Тим часом моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що з аеродрому "Мачулищі" зафіксований зліт МіГ-31К ВПС РФ.

Масштабна тривога в Україні. Росіяни підняли в Білорусі свій МіГ

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували Україну іранськими "Шахедами". Втім, сили ППО знищили 11 із 16 випущених дронів.

Тим часом у Силах оборони попередили, що на вискоку ймовірність ракетної атаки вказують запуски "Шахедів", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Росавиация воздушная тревога
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати