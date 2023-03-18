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Масштабная тревога в Украине. Россияне подняли в Беларуси свой МиГ

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Киев, Суббота 18 марта 2023 09:13
Масштабная тревога в Украине. Россияне подняли в Беларуси свой МиГ Фото: по всей Украине 18 марта объявили воздушную тревогу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога с утра 18 марта. Она связана со взлетом в Беларуси российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тем временем мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что с аэродрома "Мачулищи" зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ.

Масштабная тревога в Украине. Россияне подняли в Беларуси свой МиГ

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину иранскими "Шахедами". Впрочем, силы ПВО уничтожили 11 из 16 выпущенных дронов.

Между тем, в Силах обороны предупредили, что на выскую вероятность ракетной атаки указывают запуски "Шахедов", которые враг использует для выявления наших систем ПВО.

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