Масштабна тривога в Україні: РФ запустила ракети і дрони

В ніч на 4 вересня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила дрони та ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, військові ще з вечора 3 вересня фіксували у повітряному просторі України ворожі БпЛА, які літають досі.
Крім того, о 01:52 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що Росія підняла у повітря 5 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет.
Станом на зараз ракети вже фіксують у повітряному просторі України.
Зокрема, о 04:42 група ворожих ракет була вже у Чернігівській області у південно-західному напрямку. Через три хвилини військові повідомили, що під загрозою від цих ракет Київська область.
Крилаті ракети зафіксували на півночі Київської області, потім вони були в Житомирській області.
Через Чернігівську область у південно-західному напрямку рухаються ще крилаті ракети. Вони летять курсом на Рівненську область.
На півночі Київської області зафіксовано другу групу крилатих ракет. Їх курс - західний.
"Перша група КР (крилатих ракет - ред.) змінює курс на Хмельницьку область", - йдеться у повідомленні ПС.
Станом на 04:46 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
Нагадаємо, що минулого тижня в понеділок та вівторок, 26 та 27 серпня, Росія два дні поспіль здійснила масштабний обстріл України.
Зокрема, у перший день атаки ворог запустив по території України 127 ракет та 109 дронів. Сили ППО збили 102 ракети та 99 БпЛА.
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