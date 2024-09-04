Масштабная тревога в Украине: РФ запустила ракеты и дроны

В ночь на 4 сентября в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила дроны и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, военные еще с вечера 3 сентября фиксировали в воздушном пространстве Украины вражеские БПЛА, летающие до сих пор.
Кроме того, в 01:52 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что Россия подняла в воздух 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет.
На сегодня ракеты уже фиксируют в воздушном пространстве Украины.
В частности, в 04:42 группа вражеских ракет была уже в Черниговской области в юго-западном направлении. Через три минуты военные сообщили, что под угрозой от этих ракет Киевская область.
Крылатые ракеты зафиксировали на севере Киевской области, затем они были в Житомирской области.
Через Черниговскую область в юго-западном направлении движутся еще крылатые ракеты. Они летят курсом на Ровенскую область.
На севере Киевской области зафиксирована вторая группа крылатых ракет. Их курс - западный.
"Первая группа КР (крылатых ракет - ред.) меняет курс на Хмельницкую область", - говорится в сообщении ПС.
В это время еще один БпЛА россиян летит в направлении Львова.
В то же время первая группа ракет в Хмельницкой области движется в юго-западном направлении.
Вторая группа на севере Житомирской области курсом на запад.
Движение крылатых ракет следующее:
Военные обновили информацию о движении ракет:
Первая группа изменила курс на Ивано-Франковскую область, курсом на запад.
Вторая группа крылатых ракет держит курс в направлении Тернопольской области.
Две группы крылатых ракет держат курс на Львов.
В то же время зафиксировано скоростную цель через Житомирскую область в юго-западном направлении, которая тоже держит курс на Львовскую область.
Военные призвали жителей Львова находились в укрытиях
Крылатые ракеты в Николаевской области держали курс на Кривой Рог. Затем военные уточнили, на Кривой Рог летит две ракеты.
По состоянию на 04:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что на прошлой неделе в понедельник и вторник, 26 и 27 августа, Россия два дня подряд осуществила масштабный обстрел Украины.
В частности, в первый день атаки враг запустил по территории Украины 127 ракет и 109 дронов. Силы ПВО сбили 102 ракеты и 99 БпЛА.
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