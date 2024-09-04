Масштабная тревога в Украине: РФ запустила ракеты и дроны

В частности, военные еще с вечера 3 сентября фиксировали в воздушном пространстве Украины вражеские БПЛА, летающие до сих пор.

Кроме того, в 01:52 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что Россия подняла в воздух 5 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет.

На сегодня ракеты уже фиксируют в воздушном пространстве Украины.

В частности, в 04:42 группа вражеских ракет была уже в Черниговской области в юго-западном направлении. Через три минуты военные сообщили, что под угрозой от этих ракет Киевская область.

Обновлено в 04:53

Крылатые ракеты зафиксировали на севере Киевской области, затем они были в Житомирской области.

Обновлено в 04:59

Через Черниговскую область в юго-западном направлении движутся еще крылатые ракеты. Они летят курсом на Ровенскую область.

Обновлено в 05:06

На севере Киевской области зафиксирована вторая группа крылатых ракет. Их курс - западный.

Обновлено в 05:08

"Первая группа КР (крылатых ракет - ред.) меняет курс на Хмельницкую область", - говорится в сообщении ПС.

Обновлено в 05:15

В это время еще один БпЛА россиян летит в направлении Львова.

В то же время первая группа ракет в Хмельницкой области движется в юго-западном направлении.

Вторая группа на севере Житомирской области курсом на запад.

Обновлено в 05:21

Движение крылатых ракет следующее:

первая группа в Тернопольской области, курс южный;

вторая группа в Житомирской области в направлении Хмельницкой.

Обновлено в 05:29

Военные обновили информацию о движении ракет:

первая группа на границе Ивано-Франковской и Черновицкой области курсом на юг;

вторая группа в Хмельницкой в юго-западном направлении.

Обновлено в 05:34

Первая группа изменила курс на Ивано-Франковскую область, курсом на запад.

Вторая группа крылатых ракет держит курс в направлении Тернопольской области.

Обновлено в 05:46

Две группы крылатых ракет держат курс на Львов.

В то же время зафиксировано скоростную цель через Житомирскую область в юго-западном направлении, которая тоже держит курс на Львовскую область.

Военные призвали жителей Львова находились в укрытиях

Обновлено в 05:59

Крылатые ракеты в Николаевской области держали курс на Кривой Рог. Затем военные уточнили, на Кривой Рог летит две ракеты.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.