Масштабная тревога в Украине. Воздушные силы предупредили о пусках ракет (отбой)
Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 11:58 карта воздушных тревог выглядит так:
Что известно об угрозе
По информации воздушных сил, был зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ. Далее об угрозе в хронологическом порядке:
- есть угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3,
- позже стало известно о пусках ракет,
- ракеты зашли в воздушное пространство из Сумской области и двигаются в направлении Полтавской,
- движение ракет в направлении Кременчуга.
Взрыв в Кременчуге и Сумах
СМИ сообщают о взрыве в Кременчуге в Полтавской области.
Тем временем глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и городской голова Кременчуга Виталий Малецкий предупреждают о ракетной угрозе.
Следует отметить, что россияне ровно год назад ударили ракетой по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Тогда в результате российского теракта погибли более 20 человек. А на момент атаки в торговом центре находились около тысячи человек.
СМИ также сообщают о взрывах в Сумах.
Отбой тревоги
По состоянию на 12.12 отбой воздушной тревоги в областях.
В ОК "Юг" предупреждали о вероятной подготовке России к новому удару
Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пополнили свои запасы, в том числе и дроновые, поэтому массированные атаки врага, в частности, будут повторяться.
"В Черном море корабельная группировка скромна по меркам тех, которых они разворачивали обычно - 7 кораблей. Они занимаются разведкой. Скорее всего, готовят следующий удар", - сказала Гуменюк.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.