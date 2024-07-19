Масштабная спецоперация: в Украине разоблачили 30 служащих на хищении денег для армии
Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению схем по хищению денег, выделенных на нужды армии. 30 служащих получили подозрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, общая сумма ущерба, причиненного государству, составляет более 138 млн гривен.
Причастными к хищению средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные чиновники также разоблачены на небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении.
Правоохранители задержали и сообщили о подозрениях 30 лицам, из них 15 - в составе организованных преступных групп.
Среди подозреваемых:
- три начальника квартирно-эксплуатационных управлений в Харькове, Николаевской и Днепропетровской областях;
- семь начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Волынской и Луганской областях;
- представители коммерческих структур.
Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, газа, мебели для армии, проведения строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление властью или служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
Одному из подозреваемых инкриминируют незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн гривен в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо.
В рамках следствия было проведено более 70 обысков по всей Украине. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Фото: в Украине разоблачили 30 служащих на хищении денег для ВСУ (gp.gov.ua)
Напомним, недавно правоохранители разоблачили командиров судна Военно-морских сил, требовавшего от подчиненных денег за отгулы.
Также СБУ разоблачила бывшего чиновника "Укрэнерго", подозреваемого в хищении денег на закупках бронежилетов.
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