Масштабна пожежа на Старобешівській ТЕС: в регіоні перебої з електроенергією

У вівторок, 11 листопада 2025 року, у соціальних мережах з’явилися повідомлення про можливу атаку на Старобешівську теплоелектростанцію, яка розташована на окупованій території Донеччини.

Так, за інформацією місцевих Telegram-каналів, у місті спостерігаються перебої з електропостачанням - "мигає світло", а також відзначаються коливання напруги на території всієї окупованої частини Донецької області.

Місцеві жителі повідомляють, що світло в будинках то з’являється, то зникає, а деякі електроприлади працюють з перебоями. Поки що невідомо, чи постраждали об’єкти інфраструктури або персонал ТЕС.

Російські окупанти поширюють суперечливі версії щодо причин займання: від "порушення техніки безпеки" до "удару безпілотника". Жодних підтверджень цих заяв наразі немає, а незалежні джерела не можуть підтвердити деталі інциденту.

Енергетичне значення станції

Старобешівська ТЕС є однією з найбільших теплових електростанцій України, що перетворює теплову енергію на електричну шляхом спалювання вугілля та обертання турбін. Через окупацію Донбасу потужності станції використовуються для потреб російських військ, хоча її робота значно знизилась за останні роки.

Варто зазначити, що поруч зі станцією облаштовані військові об’єкти окупантів. У листопаді 2023 року на підприємстві вже фіксувався вибух, що пошкодив частину обладнання.

Окупована зона енергопостачання

Селище Старобешеве перебуває під контролем Росії з 2014 року. Відстань до лінії фронту наразі близько 90 км. Після відключення окупованих районів Донбасу від енергосистеми України у 2017 році Старобешівська та Зуївська ТЕС залишаються головними джерелами електроенергії для контрольованих Росією територій. Підприємство експлуатується незаконно, але залишається критично важливим для місцевого енергопостачання.