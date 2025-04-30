Масштабна пожежа поблизу Єрусалима: дороги перекриті, десятки постраждалих від диму

Близько 120 пожежних команд, 10 літаків і один вертоліт залучені до гасіння масштабної лісової пожежі, повідомила Служба пожежної охорони та порятунку Ізраїлю. Комісар служби Еяль Каспі оголосив найвищий рівень тривоги.

Ізраїльські Військово-повітряні сили та елітний підрозділ 669 перебувають у стані готовності до допомоги. Добровольці долучилися до рятувальних операцій і працюють у координації з іншими службами.

Перекрита дорога

Трасу №1 у Єрусалимі перекрили для транспорту. Пожежники намагаються стримати вогонь, а водії залишають автомобілі на дорозі. Людей закликали триматися подалі від району займання.

Рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей із машин, які опинилися в зоні густого диму. На місці горять приватні авто, однак людей усередині немає.

Постраждалі від пожежі

За даними організації "United Hatzalah", понад 30 людей отримали допомогу через отруєння димом, деяким з них надали кисневу підтримку. У більшості випадків госпіталізації не було.

Видання Maariv повідомляє про щонайменше семеро постраждалих, з яких шестеро - у легкому стані, один - у стані середньої тяжкості. Серед них - 36-річний чоловік із опіками, 34-річна жінка та двоє немовлят близько року.

Пізніше медична служба повідомила про евакуацію 13 осіб до лікарень, включно з двома немовлятами та двома вагітними жінками.

Розповсюдження вогню і евакуація

Служба пожежної охорони зазначає, що сильний вітер сприяє стрімкому поширенню вогню. Поліція працює над евакуацією мешканців населеного пункту Неве-Шалом.

Також пожежі вирують у районах Ашдода, Масуот-Іцхака, Шафіра та Кфар-Варбурга. Вогнеборці з допомогою важкої техніки намагаються стримати поширення вогню на сільгоспугіддя.

Речник пожежної служби попередив, що боротьба з вогнем ускладнена спекотною погодою та мінливим вітром.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір наказав залучити якомога більше вертольотів для евакуації людей із траси №1.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже прямує до району лиха. Міністр закордонних справ Гідеон Саар звернувся до сусідніх країн - Греції, Хорватії, Італії, Кіпру та Болгарії - по міжнародну допомогу. Але її прибуття доведеться почекати.