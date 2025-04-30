Масштабна пожежа поблизу Єрусалима: дороги перекриті, десятки постраждалих від диму

Масштабна лісова пожежа спалахнула в середу вранці в Юдейських горах і поширилася на околиці Єрусалима. Дроги перекриті, десятки людей постраждали від диму, а взяти вогонь під контроль поки так і не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.
Близько 120 пожежних команд, 10 літаків і один вертоліт залучені до гасіння масштабної лісової пожежі, повідомила Служба пожежної охорони та порятунку Ізраїлю. Комісар служби Еяль Каспі оголосив найвищий рівень тривоги.
Ізраїльські Військово-повітряні сили та елітний підрозділ 669 перебувають у стані готовності до допомоги. Добровольці долучилися до рятувальних операцій і працюють у координації з іншими службами.
Трасу №1 у Єрусалимі перекрили для транспорту. Пожежники намагаються стримати вогонь, а водії залишають автомобілі на дорозі. Людей закликали триматися подалі від району займання.
Рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей із машин, які опинилися в зоні густого диму. На місці горять приватні авто, однак людей усередині немає.
За даними організації "United Hatzalah", понад 30 людей отримали допомогу через отруєння димом, деяким з них надали кисневу підтримку. У більшості випадків госпіталізації не було.
Видання Maariv повідомляє про щонайменше семеро постраждалих, з яких шестеро - у легкому стані, один - у стані середньої тяжкості. Серед них - 36-річний чоловік із опіками, 34-річна жінка та двоє немовлят близько року.
Пізніше медична служба повідомила про евакуацію 13 осіб до лікарень, включно з двома немовлятами та двома вагітними жінками.
Служба пожежної охорони зазначає, що сильний вітер сприяє стрімкому поширенню вогню. Поліція працює над евакуацією мешканців населеного пункту Неве-Шалом.
Також пожежі вирують у районах Ашдода, Масуот-Іцхака, Шафіра та Кфар-Варбурга. Вогнеборці з допомогою важкої техніки намагаються стримати поширення вогню на сільгоспугіддя.
Речник пожежної служби попередив, що боротьба з вогнем ускладнена спекотною погодою та мінливим вітром.
Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір наказав залучити якомога більше вертольотів для евакуації людей із траси №1.
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху вже прямує до району лиха. Міністр закордонних справ Гідеон Саар звернувся до сусідніх країн - Греції, Хорватії, Італії, Кіпру та Болгарії - по міжнародну допомогу. Але її прибуття доведеться почекати.
Нагадаємо, що у березні масштабні лісові пожежі в Південній Кореї призвели до загибелі щонайменше 24 людей і численних руйнувань, включаючи історичний буддійський храм. Понад 10 000 рятувальників намагалися локалізувати вогонь.
У лютому у Чилі спалахнула лісова пожежа: було знищено понад 150 гектарів, жителів евакуювали. Муніципальна влада вказала, що причиною пожежі стали роботи, які проводила електророзподільна компанія в постраждалому районі.
А в січні у передмісті Лос-Анджелесу спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь знищив вже понад 1100 гектарів території, а його швидкому поширенню сприяють потужні вітри та суха погода.
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