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Масштабна повітряна тривога в Україні: у Росії злетів МіГ-31К

Україна, Субота 20 січня 2024 12:25
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Масштабна повітряна тривога в Україні: у Росії злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 20 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні, 20 січня. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили спочатку у Києві, потім "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Моздок.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.

Оновлено о 12:47

У Києві та по всій Україні оголосили відбій загрози через МіГ-31К. Повітряна тривога тривала майже півгодини.

Карта повітряних тривог станом на 12:20

Масштабна повітряна тривога в Україні: у Росії злетів МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Остання атака дронів

Пізно ввечері 19 січня росіяни випустили кілька груп дронів-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони знищили 4 з 7 "Шахедів". ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Вранці Сили оборони півдня повідомили, що в їхній зоні відповідальності було знищено два безпілотники: один в Миколаївській, а інший в Одеській області.

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