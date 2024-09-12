Масштабна повінь зруйнувала зоопарк у Нігерії: страуси, крокодили та змії на вулицях

Відомо, що понад 80% диких тварин загинули, а деякі, зокрема крокодили та змії, були занесені в навколишні громади. Для місцевої влади наразі є великою проблемою процес відловлення цих небезпечних тварин, які можуть загрожувати життю людей.

За словами представника нігерійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих (NEMA) Манзо Езекіеля, керівництво зоопарку працює над цим, але через величезні масштаби повені процес ускладнений.

Внаслідок негоди, переповнена дамба Алау, яка знаходиться неподалік столиці Майдугурі, призвела до значних затоплень, залишивши цілі райони під водою.

Повінь, що зачепила Майдугурі, вже називають найгіршою за останні 30 років. За даними Агентства ООН близько 280 000 людей постраждали, а ще близько 200 000 були вимушені покинути місто.

Хоча в самому штаті Борно офіційно не зафіксовано людських жертв, в інших частинах Нігерії від стихії загинуло 229 людей. Понад 386 000 осіб були вимушені переселитися. Про це свідчать останні дані NEMA, якими поділився CNN.

Вчені кажуть, що повень спричинили зміни клімату. Вони зазначають, що частота та інтенсивність таких стихійних лих продовжує зростати.

Водночас Нігерійське метеорологічне агентство (NIMET) попередило про ризики раптових повеней після проливних дощів, а Національне агентство гідрологічних служб також застерегло про підвищення рівня води у річці Нігер.

Зазначається, що прогнози кліматологів та синоптиків вказують на те, що зміни клімату будуть і надалі провокувати збільшення кількості екстремальних погодних явищ в Африці, і Нігерія - не виняток.

Повені у Нігерії

Повені є поширеною проблемою в Нігерії, спричиненою інтенсивними опадами, переповненням річок і дамб, а також слабкою інфраструктурою. Найбільше страждають сільські райони, де недостатня кількість систем дренажу призводить до катастрофічних наслідків.

Повені призводять до руйнування будинків, втрат у сільському господарстві та загрози для людей і тварин. Кліматичні зміни підвищують ризик таких катастроф у майбутньому.