Масштабное наводнение разрушило зоопарк в Нигерии: страусы, крокодилы и змеи на улицах

Известно, что более 80% диких животных погибли, а некоторые, в частности, крокодилы и змеи, были занесены в окружающие общины. Для местной власти сейчас большая проблема процесса отловления этих опасных животных, которые могут угрожать жизни людей.

По словам представителя нигерийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (NEMA) Манзо Эзекиэля, руководство зоопарка работает над этим, но из-за огромных масштабов наводнения процесс усложнен.

В результате непогоды, переполненная дамба Алау, которая находится недалеко от столицы Майдугури, привела к значительным затоплениям, оставив целые районы под водой.

Наводнение, затронувшее Майдугури, уже называют худшим за последние 30 лет. По данным Агентства ООН, около 280 000 человек пострадали, а еще около 200 000 были вынуждены покинуть город.

Хотя в самом штате Борно официально не зафиксированы человеческие жертвы, в других частях Нигерии от стихии погибли 229 человек. Более 386 000 человек были вынуждены переселиться. Об этом свидетельствуют последние данные NEMA, которыми поделился CNN.

Ученые говорят, что наводнение повлекло за собой изменения климата. Они отмечают, что частота и интенсивность таких стихийных бедствий продолжает расти.

В то же время, Нигерийское метеорологическое агентство (NIMET) предупредило о рисках внезапных наводнений после проливных дождей, а Национальное агентство гидрологических служб также предостерегло о повышении уровня воды в реке Нигер.

Отмечается, что прогнозы климатологов и синоптиков указывают на то, что изменения климата будут и дальше провоцировать увеличение количества экстремальных погодных явлений в Африке, и Нигерия - не исключение.

Наводнения в Нигерии

Наводнения - распространенная проблема в Нигерии, вызванная интенсивными осадками, переполнением рек и дамб, а также слабой инфраструктурой. Более всего страдают сельские районы, где недостаточное количество систем дренажа приводит к катастрофическим последствиям.

Наводнения приводят к разрушению домов, потерям в сельском хозяйстве и угрозам для людей и животных. Климатические изменения повышают риск подобных катастроф в будущем.