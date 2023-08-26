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Масштабна повінь у Словенії завдала збитків на 5 млрд євро

Фото: велика повінь у Словенії завдала збитків на 5 млрд євро (gov.si)
Автор: Максим Шушко

Повені, які вразили значну частину північної та центральної Словенії на початку серпня, завдали близько 5 млрд євро збитків, що еквівалентно одній третині національного бюджету країни, чи 8% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Протягом наступних двох місяців уряд створить спеціальний фонд реконструкції Словенії, який об’єднає різні види фінансування, від бюджетних асигнувань до фондів ЄС і спеціальних внесків, що стягуються з бізнесу та домогосподарств.

Зазначається, що основною причиною такого рішення є дотримання правил Європейського союзу щодо запозичень, а саме вплив таких коштів на дефіцит бюджету.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить 400 млн євро зі свого фонду реагування на стихійні лиха, щоб допомогти Словенії подолати наслідки масштабної повені.

Наслідки машстабної повені в Словенії

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

Для допомоги понад 50 українських рятувальників 12 серпня вирушили до Словенії для проведення відновлювальних робіт. Українці змінили напрямок русла на одній із ділянок річки Савінья. 

Усього з початку робіт у Словенії фахівці ДСНС України розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 м греблі та зміцнили близько 500 м берегової лінії.

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Словения